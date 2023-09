Un léger accident de la route entre un bus scolaire et une voiture à Pontorson

L'accident s'est produit en fin d'après-midi sur la route départementale 30, à hauteur de Pontorson, dans le sud-Manche. Un bus de transport scolaire et une voiture se sont percutés. À bord du bus se trouvaient 57 enfants entre 12 et 14 ans, 5 accompagnants et le conducteur. Tous sont indemnes. La conductrice de la voiture, une femme de 64 ans, est légèrement blessée. Elle a été transportée à l'hôpital d'Avranches.

Circulation coupée

Ce mardi soir, la départementale 30 est fermée à la circulation suite à l'accident. Les occupants du bus sont pris en charge par un car de remplacement qui doit les ramener à leur établissement scolaire à Vitré, en Ille-et-Vilaine.

14 sapeurs-pompiers de la Manche venus de Pontorson, Saint-James et Avranches sont intervenus sur place.