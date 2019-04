Un légionnaire "filou" interpellé à Oloron

Oloron-Sainte-Marie, France

Un homme a été arrêté à Oloron par les gendarmes. C'est un SDF de 54 ans de passage dans la ville. C'est ce que l'on appelle un filou. C'est à dire un auteur de filouterie. La filouterie consiste à ne pas payer ce que l'on doit dans des commerces type bar, restaurant ou hôtel. Le profil de notre "filou" sort du commun.

Un gros casier rempli de petites choses

C'est une armoire à glace. Il est couvert de tatouages. Et il a le CV qui va avec : 26 mentions à son casier judiciaire accumulées depuis 1996. Depuis qu'il a quitté la légion, il mène une vie d'errance. Il ne demande pas la moindre allocation. Il fait la route partout en France. Il se déplace parfois avec des voitures qu'on lui prête et qu'il ne rend pas toujours.

La tournée des képis blancs

Ses déplacements consistent à rendre visite à ses frères d'armes. Il vit de la solidarité des Képis blancs. Et puis il a la fâcheuse manie de ne pas payer. A Oloron donc, il s'est rendu dans les mêmes hôtels que lors d'une précédente visite il y a deux ans. Et comme il y a deux ans, il n'a pas payé, ni sa chambre d'hôtel à 70 euros... Ni son repas à 12 euros. Ni ses coups à boire. Avec sa dégaine et ses tatouages, il a été facilement reconnu et arrêté. Il comparaîtra ce lundi en comparution immédiate. En attendant il est nourri et logé gratuitement. À la maison d’arrêt de Pau.