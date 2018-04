Un lien existe bien entre Nordahl Lelandais et un Drômois disparu mystérieusement

Par Florence Beaudet, France Bleu Drôme-Ardèche, France Bleu Isère, France Bleu Pays de Savoie et France Bleu

Les enquêteurs ont fait une découverte troublante dans le carnet d'adresses du meurtrier présumé de Maëlys et du caporal Noyer. Y figure le nom d'un membre de la famille d'Eric Foray disparu depuis un an et demi à Chatuzange-le-Goubet dans la Drôme.