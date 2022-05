"Un lieu magique" : au Mans, le chapiteau solide de la Cité du cirque prend forme

Dernière ligne droite dans la construction du chapiteau solide de la Cité du cirque au Mans. La charpente est en train d'être finalisée et la toile "rouge, dorée et bleue" sera posée cet été. Les artistes attendent avec impatience l'inauguration, prévue en octobre 2022.

Vous pourrez bientôt découvrir le chapiteau solide de la Cité du cirque au Mans ! Depuis mars 2022 la structure, installée dans le quartier des Sablons boulevard Winston Churchill, prend forme. Difficile de se l'imaginer pour le moment en regardant seulement la charpente en bois : le projet final a donc été détaillé ce 5 mai lors d'une visite de chantier organisée par les architectes, la mairie du Mans et la Cité du cirque.

Une visite de chantier a été organisée par les différents acteurs du projet (municipalité, architectes et artistes) le 5 mai, pour mettre en lumière notamment l'utilisation du bois. © Radio France - Solène Gardré

Sous le chapiteau en dur, on trouvera une piste de cirque traditionnelle de 12 mètres entourées de gradins. Un gros changement car jusque-là, les artistes et les élèves des cours de cirque répétaient ensemble dans une grande salle de la Cité du cirque. "Ça va changer quelque chose au niveau de l'ambiance", estime Géraldine Boy, professeure de cirque. "Se dire qu'il y a plein de compagnies ou d'artistes qui vont passer par là.. Ce lieu a un côté un peu plus magique !"

La future piste du chapiteau solide de la Cité du cirque. © Radio France - Solène Gardré

Un espace pour accueillir les habitants du quartier au quotidien

Le changement sera aussi pour les habitants du quartier des Sablons, car le chapiteau ne sera pas que pour les artistes. "En entrant dans le chapiteau on trouvera la billetterie et le bar, qu'on veut aménager comme un café de quartier", explique Richard Fournier, le directeur artistique de la Cité du cirque.

On aimerait que ce lieu soit animé en permanence" - Richard Fournier, directeur de la Cité du cirque

"L'idée c'est que ce café de quartier soit ouvert en complément des autres structures consacrées au cirque. Il sera ouvert par exemple le week-end lorsque les établissements scolaires seront fermés. On aimerait que ce lieu soit animé en permanence", précise Richard Fournier, qui dit vouloir avant tout créer du lien avec les résidents du quartier des Sablons.

Une toile colorée installée dans l'été

Les riverains devront aussi s'habituer à ce changement dans leur paysage quotidien. "On a presque l'impression qu'un vaisseau spatial vient se poser dans le quartier !" s'enthousiasme l'adjoint à l'urbanisme Christophe Counil.

Sur la charpente en bois, la toile du chapiteau devrait être posée en juin ou juillet prochain. "Ce sera une architecture de toile tendue et colorée comme un chapiteau classique, de couleur rouge, dorée et bleue nuit", précise l'architecte du projet Christophe Theilmann.