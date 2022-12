Un lieu unique dédié aux enfants en danger au sein de l'hôpital de Mont-de-Marsan

L'unité pédiatrique destinée aux enfants en danger vient d'être inaugurée à l'hôpital Layné. La convention a été signée vendredi 9 décembre entre les différents acteurs, le parquet de Mont-de-Marsan, les enquêteurs, l'équipe médicale et soignante. L'enfant victime de violences ou de maltraitance va donc être pris en charge plus rapidement et désormais écouté par les enquêteurs et les médecins au même endroit, dans une structure spécialement aménagée pour lui. À Dax, depuis son ouverture en juillet, 32 mineurs ont été accueillis.

ⓘ Publicité

À lire aussi Une nouvelle unité d'accueil pédiatrique pour enfants en danger ouvre à l'hôpital de Dax

Sécuriser l'enfant avec un suivi médical adapté

Les auditions auront désormais lieu à l'hôpital dans cette unité un peu éloignée du bruit et du passage. Derrière une vitre sans tain, un canapé surplombe la pièce d'une dizaine de mètres carrés, et sur la table en verre, des jouets et des livres, "un endroit pour que l'enfant, déjà fragilisé, s'exprime de la façon la plus spontanée possible, sans qu'il n'ait à répéter à un expert, puis un médecin sa version, tout est centralisé", explique Olivier Janson, procureur de la République de Mont-de-Marsan, en charge de l'ouverture de l'enquête judiciaire.

L'hôpital, nouvelle porte d'entrée

Les professionnels de justice et de santé - pédiatre, psychologue, médecin légiste, assistante sociale- vont désormais vers l'enfant. Il n'est plus transporté du commissariat au tribunal jusqu'aux urgences. L'association La Voix de l'Enfant a obtenu gain de cause après une vingtaine d'années de lutte. "Ce n'est pas dans notre ADN de travailler avec la police", sourit la responsable de l'unité, Marie-Christine Harambat, l'une des coordinatrices du projet. Grâce à cet outil supplémentaire, les médecins pourront donc plus facilement signaler des situations délicates,"et là, ça va leur permettre d'être en lien avec des médecins comme eux". La nouvelle antenne sera opérationnelle fin janvier 2023.

Chaque département français doit disposer de ce lieu d'écoute et de prise en charge pour mineurs victimes de violences d'ici la fin de l'année.

307 enfants victimes en moins d'un an

Au 15 novembre 2022, 307 mineurs ont été pris en charge dans les deux unités de médecine légale déjà existantes, dont 105 pour agressions sexuelles, les autres pour maltraitance et agression. "Les enfants élevés dans un climat violent sont des victimes de violences par ricochets", souligne le procureur Olivier Janson qui pointe la hausse des révélations de ces faits. Cette unité pédiatrique participe donc, selon lui, à cette évolution des mentalités.