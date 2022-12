Un Limougeaud de 20 ans condamné à 13 mois de prison ferme

Le tribunal judiciaire de Limoges vient de condamner un homme de 20 ans à 13 mois de prison. Il a été identifié comme étant le conducteur d'une voiture ayant refusé de se soumettre à un contrôle au Val de l'Aurence.

Vendredi vers 22h50, les effectifs de nuit de police secours, une unité cynophile et la brigade anti-criminalité sont intervenus pour des tirs de mortiers dans la ZUP. Depuis la voiture, les passagers tirent des feux d'artifice.

A contre-sens sur la RN 141

Face aux forces de l'ordre, le conducteur refuse d'obtempérer. Il prend tous les risques dans sa fuite : traverse un jardin public et remonte la RN 141 à contre-sens et à vive allure. Deux voitures arrivant de Limoges se percutent pour éviter un choc frontal avec le fuyard. Les conditions de sécurité ne sont pas assurées et les policiers préfèrent alors laisser filer le jeune homme, qui est identifié et très connu des services de police et de justice.

Ce Limougeaud, qui fait déjà l'objet d'une procédure pour "conduite sous l'empire de produits stupéfiants" est finalement arrêté le lundi suivant, chez sa mère, à Limoges. Non loin de là, le véhicule est aussi retrouvé, ainsi que les clés et deux téléphones portables lors de la perquisition du domicile. Lors de ses auditions en garde-à-vue, le mis en cause nie tout en bloc. Il est alors placé en détention provisoire avant son jugement.

Ce jeudi, jugé en comparution immédiate devant le tribunal de Limoges, l'homme a été condamné à 9 mois de prison ferme pour son refus d'obtempérer. Sous le coup de deux sursis de deux mois pour de précédentes condamnations, ces derniers sont également révoqués. Il est donc maintenu en détention et le véhicule a été confisqué.