Un Limougeaud de 23 ans interpellé pour trafic de stupéfiants

Limoges - France

Un Limougeaud de 23 ans a été arrêté mardi en centre-ville de Limoges au volant d'une Alfa Roméo. Les policiers ont trouvé sur lui 1.000 euros en liquide et 4 grammes de résine de cannabis. Chez lui, les enquêteurs vont trouver un petit coffre fort contenant 670 grammes de résine et un revolver de calibre 8 mm.

Un trafic qui durait depuis 9 mois

En garde à vue, le suspect a reconnu se livrer à un trafic de cannabis et de cocaïne depuis neuf mois dans le quartier. Il aurait écoulé 6 kilos de résine, 10 grammes de cocaïne et de l'herbe pour un bénéfice total de 6.000 euros selon les déclarations du mis en cause.