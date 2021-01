Un Limougeaud soupçonné de viols en série arrêté près de Toulouse

La police judiciaire de Limoges le soupçonne d'être l'auteur de près d'une dizaine de viols. Un Limougeaud de 29 ans a été arrêté mardi 12 janvier près de Toulouse révèle Europe 1.

Cet homme se faisait passer pour le rappeur Ma2x sur internet pour attirer ses victimes et leur donner rendez-vous avant de passer à l'acte. Il est soupçonné d'être impliqué dans une dizaine d'affaires, essentiellement des viols aggravés par des violences, depuis 2014.

Plus de la moitié des faits se sont déroulés à Limoges

S'il aurait sévit à Paris, Blois et Nevers, plus de la moitié de ces affaires se sont déroulées à Limoges selon une source proche de l'enquête, certaines sur ces trois dernières années. Les enquêteurs ne savent pas pour l'instant si le suspect a commis des viols il y a plus longtemps dans sa ville natale et continuent de recouper les dossiers.

C'est son mode opératoire qui a permis à la police judiciaire de Limoges de remonter jusqu'à lui. Cet homme avait déjà été condamné il y a une quinzaine d'années pour agression sexuelle. Il est présenté au procureur de Limoges ce jeudi depuis la fin de matinée.