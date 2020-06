Un lion sauvé d'un cirque dans l'Eure, "dans un état épouvantable" selon l'association One Voice

L'association l'a baptisé Jon comme Jon Snow, l'un des héros de la série Games of Thrones, _"parce qu'on ne savait pas s'il allait survivre"raconte Muriel Arnal, la présidente de l'Association One Voice, qui défend les droits des animaux depuis plus de vingt ans. "Il est dans un état épouvantable"_ décrit Muriel Arnal. Si maigre qu'on ne sait même pas lui donner un âge. On lui a meulé les dents, on lui a retiré les griffes et il porte des plaies profondes à la queue et sur le corps.

Il a eu les dents meulées, il a été dégriffé, il a des plaies profondes sur la queue. C'est un animal qui était en train de mourir - Muriel Arnal, présidente de l'association One Voice.

L'animal, très maigre, portait des plaies sur la queue et le corps. - One Voice

L'état de santé de Jon ne surprend pas l'association, qui surveille le "Cirque de Paris" auquel il appartient depuis deux ans. C'est notamment grâce à ses alertes que l'Office français de la biodiversité s'y est intéressé et qu'il est intervenu ce vendredi 5 juin à Vironvay dans l'Eure, pour contrôler les conditions règlementaires de détention des lions. Après avoir constaté que le cirque détenait cinq fauves alors qu'il n'avait une autorisation que pour quatre, le lion a été saisi. Animal dont l'état de santé n'a par ailleurs pas échappé aux services de l'OFB, qui ont sollicité l'association One Voice pour le prendre en charge.

En réalité, "ce contrôle devait être effectué en mars" explique la Procureure de la République d'Evreux, Dominique Puechmaille, qui dirige l'enquête. L'opération judiciaire a été annulée à cause de la crise sanitaire et du confinement. Confinement qui a obligé le "Cirque de Paris" à rester à Vironvay. A l'époque, les services de l'Etat ont d'ailleurs mis en relation le cirque et les abattoirs du secteur pour leur permettre de nourrir les animaux.

Jon devrait rejoindre une réserve en Afrique du Sud dès qu'il sera remis sur pattes. - One Voice

Des investigations en cours pour déterminer le sort des quatre autres fauves

Jon ne sera pas rendu à ses propriétaires. Il a été confié à un refuge pour animaux sauvages, Tonga terre d'accueil, dans le département de la Loire. Il est nourri, soigné et "reprend un tout petit peu vie" raconte Muriel Arnal. Quant il sera remis sur patte, une place l'attend en Afrique du Sud, dans une réserve où il aura un hectare à lui tout seul à disposition. L'association, qui milite pour l'interdiction des animaux sauvages dans les spectacles, réclame aussi la saisie des quatre lionnes encore en possession du cirque. Des investigations sont en cours et les animaux _"qui n'ont pas l'air très en forme non plus"_reconnaît la Procureure, vont faire l'objet d'un examen vétérinaire et d'un diagnostic dans les jours qui viennent. Si leur état de santé n'est pas bon, les quatre lionnes pourraient elles aussi être retirées à leur propriétaire.

L'association One Voice estime que les préfectures, chargées de la protection de ces animaux dans les cirques, ne font pas leur travail d'inspection correctement. Des critiques qui ont fait réagir le préfet de l'Eure, qui a tenu à rappeler dans un communiqué que ses services se sont enquis des conditions d'installation du cirque pendant le confinement. C'est d'ailleurs avec le concours des autorités que le contrôle du 5 juin a pu être mené. Rappelons par ailleurs que si le cirque, itinérant par nature, stationnait dans l'Eure depuis plusieurs mois, son siège social se trouve bien dans l'Oise.

De son coté, One Voice rappelle que l'association a déjà porté plainte contre ce cirque le 8 octobre 2018 auprès du Parquet d'Evreux pour des faits d'actes de cruauté et de mauvais traitements alors que le cirque se trouvait à Saint-Marcel dans l'Eure. Cette plainte est toujours en cours.