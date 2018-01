Les avocats de Brest et Quimper ne veulent pas de la création d'une tribunal de premier instance départemental qui regrouperait les deux derniers tribunaux du Finistère. Ils l'écrivent dans un livre qu'ils ont transmis aux élus et aux rapporteurs travaillant sur une possible réforme judiciaire.

C'est envoyé ! Maître Nicolas Josselin et René Gloaguen, respectivement bâtonniers des barreaux de Quimper et Brest, ont envoyé ce lundi leur livre blanc intitulé "Contre le projet de constitution d'un tribunal de premier instance départemental".

La date de l'envoi n'a pas été choisie au hasard : elle coïncide avec l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, durant laquelle Emmanuelle Macron est intervenue.

30.000 dossiers civils et pénaux traités en 2016

Une douzaine de pages dans lesquelles les deux avocats disent tout le mal qu'il pensent de la création d'une juridiction unique, qui regrouperait les deux derniers tribunaux finistériens, Quimper et Brest.

Est-ce judicieux de fusionner deux juridictions, qui ont eu à traiter, en 2016, plus de 30.000 dossiers civils et pénaux (16.000 à Brest, plus de 14.500 à Quimper) ?

(16.000 à Brest, plus de 14.500 à Quimper) ? Mettre ce tribunal unique à Brest contraindrait un justiciable d'Audierne a faire 226 kilomètres aller-retour . Mettre cette juridiction à Quimper, et le problème serait exactement le même pour les justiciables du Nord Finistère.

. Mettre cette juridiction à Quimper, et le problème serait exactement le même pour les justiciables du Nord Finistère. Puisque le principe de cette réforme est de faire des économies, les avocats rappellent que 4 millions d'euros viennent d'être investis pour agrandir le palais de justice quimpérois. Et qu'en 2012, c'était à Brest, que 3 millions avaient été investis.

Les deux avocats ne veulent pas non plus d'une solution intermédiaire, qui assurerait la compétence pénale à un tribunal, et la compétence civile à l'autre. La question de l'accès de la justice aux justiciables se poserait à nouveau, selon eux. "On retrouverait le même problème, avec le pénal à Brest, et le civil à Quimper. En pénal, la proximité est très importante", explique Maître Josselin.

Le soutient d'élus locaux

L'espoir de sauver les deux juridictions repose sur deux principes :

une proposition de loi votée par le Sénat le 24 octobre dernier. Si elle valide la création des tribunaux de première instance départemental, elle garantirait aussi des dérogations pour quatre départements, dont le Finistère. Le sénateur (UDI) Michel Canevet a apporté son soutien au livre blanc. Le maire de Quimper, Ludovic Jolivet, a lui aussi posé auprès des avocats lors de la conférence de presse de présentation.

La création des tribunaux de première instance départementaux était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Les élus locaux recevront le livre blanc, ainsi que les deux rapporteurs travaillant sur cette possible nouvelle réforme judiciaire. Parmi eux, Dominique Raimbourg, député de Loire-Atlantique et ex-avocat au barreau de Nantes.