Pierre Freyburger sort un livre sur les vols au musée de l'impression sur étoffes de Mulhouse

Pierre Freyburger, ancien élu mulhousien et petit-fils d'un dessinateur textile, retrace l'histoire des vols au musée de l'impression sur étoffes de Mulhouse. A l'issue d'un an de travail, il revient dans un livre, sur ce qu'il appelle le "pillage" de ce lieu. Il est sorti ce samedi 24 janvier.

Mulhouse, France

Un livre sur le musée de l'impression sur étoffes de Mulhouse sort ce samedi 24 janvier 2020. Il s'intitule : "Musée de l'Impression sur étoffes de Mulhouse : autopsie d'un pillage ".

On doit cet ouvrage à Pierre Freyburger, ancien conseiller municipal de la ville et ancien conseiller général du Haut-Rhin, il est aussi petit fils d'un ancien dessinateur textile.

Une affaire digne d'un roman policier, deux personnages principaux

Sur plus d'une centaine de pages, il retrace comment ce musée, fleuron de Mulhouse, est arrivé dans la rubrique des faits divers.

Le livre est en vente dans les librairies mulhousiennes © Radio France - Guillaume Chhum

Une histoire digne d'un roman policier avec un conservateur, Jean-François Keller, mis en examen pour vol aggravé. Il a reconnu le vol de deux vases Gallé, d'une valeur de 100 à 200.000 euros et plusieurs foulards Hermès. Il y a eu aussi la mort du directeur Eric Bellargent, lors d'un accident au sein du musée, en 2018. Il est tombé d'une échelle alors qu'il changeait une ampoule.

Pierre Freyburger dresse le portrait de ces deux personnages principaux et montre leur ascension et leur évolution au sein musée.

Selon l'auteur, photos à l'appui, durant une dizaine d'années, de nombreuses collections auraient aussi disparues dont des livres, des dessins, tous les détails sont dans l'ouvrage.

Des entretiens avec des salariés et ceux qui ont gravité autour du musée

Il parle aussi de "filouteries d'un expert et d'un commissaire-priseur". Pendant un an, Pierre Freyburger a interrogé le personnel, mais aussi ceux qui ont gravité autour du musée. Il nous plonge dans les coulisses de ce musée et tente d'expliquer comment on en est arrivé là.

Les investigations policières et l'enquête sont toujours en cours, sur ces nombreux vols au musée de l'impression sur étoffes de Mulhouse.

Cette affaire continue de faire beaucoup parler d'elle et encore plus à Mulhouse, avec la sortie du livre.