Un livreur de pizza braqué à Montpellier

Montpellier, France

Un livreur de pizza a violemment été agressé mercredi à Montpellier. Les faits se sont déroulés tôt le matin, dans la rue Rouget de Lisle, dans le quartier Val de Croze.

Il roulait sur son scooter quand un véhicule lui a coupé la route. À l'intérieur se trouvaient deux jeunes hommes de 21 et 23 ans. Le passager descend de la voiture et braque le livreur. Il le met à genoux et tire une balle sur le scooter, avant que le conducteur de la voiture vienne récupérer son complice et prenne la fuite à toute vitesse.

Le livreur de pizza n'a heureusement pas été blessé, mais il est très choqué. Il a eu le temps de noter la plaque du véhicule, celui-ci a pu être interpellé quelques minutes plus tard par les policiers de la BAC.