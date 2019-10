Un livreur de repas à domicile de Charleville-Mézières touchait les seins de personnes âgées

Charleville-Mézières, France

Un livreur de repas pour personnes âgées ou dépendantes de la Caisse communale d'action sociale de Charleville-Mézières écope de 18 mois de prison avec sursis pour atteintes sexuelles sur personnes vulnérables. Pendant plus de deux ans, de 2015 à 2017, l'homme de 58 ans profitait de ses passages à domicile pour toucher les seins de quatre des bénéficiaires du portages. Trois des quatre victimes étaient sous curatelle ou tutelle.

Un rituel quasi-quotidien

Le manège a duré jusqu'à ce que l'une des victimes ose en parler à son infirmier. Celui-ci dissimule son téléphone et filme la scène qui était devenu un rituel. Pendant plus de deux ans, des dizaines de fois malgré le refus de la senior, le livreur glisse ses mains sous les vêtements et caresse ses seins, pince ses têtons.

De façon automatique, comme s'il avait le droit, comme si c'était normal" - une victime.

À deux victimes dont l'une est handicapée à 80%, il montre son sexe une fois et leur demande de lui toucher. Lorsqu'elles refusent, il leur force la main. Dès que le ton monte, il s'en va.

Pulsions perverses

À la barre du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières, le livreur aujourd'hui suspendu de ses fonctions balbutie : "_Je savais qu'elles n'étaient pas d'accord_, Je résiste, mais après, j'y vais quand même et je fais la connerie". Plusieurs fois, l'homme s'excuse d'avoir fait du mal.

Parmi les quatre victimes, trois étaient sous tutelle, une en fauteuil roulant © Maxppp - Simon Daval / MAXPPP

Le père de famille cherche à comprendre son comportement depuis maintenant deux ans mais ne l'explique toujours pas. Les experts parlent de pulsions perverses.

À son arrestation, le livreur a fait quatre mois de détention provisoire. "J'ai gâché toute ma carrière, j'ai perdu ma femme". Aujourd'hui, avec l'aide d'une psychologue, il dit s'être débarrassé de ses pulsions. "Maintenant je préfère être tout seul avec mon garçon", glisse ce papa de trois garçons âgés de 17 à 26 ans.