Un livreur de repas prend la fuite après avoir renversé une lycéenne sur un passage protégé à Béziers

Voilà qui devient inquiétant à Béziers et démontre bien le comportement irresponsable et déplorable de certains conducteurs au volant. Pour la troisième fois en 15 jours, un piéton a été renversé alors qu'il traversait un passage clouté. La victime n'a que 15 ans. Le chauffard roulait en scooter et a aussitôt pris la fuite.

L'accident s'est produit ce jeudi en fin de matinée sur le boulevard Clemenceau, non loin du commissariat de police nationale à la hauteur de la banque. Un endroit très fréquenté aux heures de pointes et aux sorties des établissements scolaires.

Faute de ne pas respecter le code de la route, les auteurs de ces accidents n'assument en rien leur responsabilité

Le pilote du deux-roues, porteur d'une "housse" destinée aux livraisons de repas, a chuté puis s'est relevé. Plutôt que de s'inquiéter de l'état de santé de sa victime, ce dernier relève son deux-roues et prend la poudre d'escampette.

Mobilisation des témoins et des motards de la police municipale

Des passants décident alors de rattraper le fuyard en direction de la place Saint-Esprit. Des ouvriers de chantier interviennent également. Finalement, c'est un policier de la brigade motocycliste de Béziers qui appréhende le suspect (il dit avoir une vingtaine d'années).

La jeune fille, allongée au sol, a été prise en charge par les sapeurs-pompiers. Le conducteur du scooter qui avait sans doute des choses à se reprocher a été présenté à un officier de police judiciaire.

