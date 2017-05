Un local associatif brûle à La Tour du Pin (Isère) : 20 tonnes d'aliments partis en fumée

Un local accueillant La Croix Rouge, les Restos du Coeur et le Secours Populaire a brûlé dans la nuit de samedi à dimanche à la Tour du Pin, en isère. Personne n'est blessé mais les associations ont tout perdu.

Le local appartient à la Communauté de Communes Vals du Dauphiné. Il accueille trois associations, et seule la partie accueillant le Secours Populaire a pu être sauvée par les pompiers. Mais elle est désormais inondée. Toute la nourriture dans les congélateurs du bâtiment est donc certainement gâchée. Et il n'y a nulle part où faire la distribution, ni où stocker la collecte.

20 tonnes de nourriture brûlées

Pire, les Restos du Coeur ont eux perdu 20 tonnes de nourriture prête à être distribuée. Près de 200 familles bénéficient régulièrement de l'aide de l'association. "On repart de zéro", lâche Fred Picarreta, responsable des Restos à la Tour du Pin, visiblement ému par l'incendie.

Fred Picarreta : "Le bilan est catastrophique" Copier

Besoin urgent de frigos et congélateurs

Le responsable va désormais contacter la mairie de La Tour du Pin et la Communauté de Communes, pour une solution provisoire. "Même si on trouve un local, il faut conserver le tout, il nous faut des congélateurs, on n'a pas le droit de distribuer sans respecter la chaîne du froid".

Côté investigation, une enquête a évidemment été ouverte pour déterminer pourquoi le feu est parti dans ce bâtiment, pourtant "aux normes" selon les bénévoles.