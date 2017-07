Des logements sociaux destinés à des colocations étudiantes, c'est possible à Dijon !

Des appartements sociaux destinés à des colocations étudiantes ! C'est ce que propose le bailleur Grand Dijon Habitat pour la deuxième année. Au total, une quinzaine de logements, des T4 et T5, sont destinées à des colocations étudiantes.

Une quinzaine de T4 et T5 en location

Ces grands appartements sont donc destinés à des colocations étudiantes. Des appartements parfois difficiles à louer pour des familles , en raison du prix, entre 800 et 1000 euros. Une mission de service public explique Grégoire Encel, le directeur de la communication de Grand Dijon Habitat.

Un loyer divisé par 3 ou 4

Le gros avantage pour les futurs locataires, c'est évidemment le prix. Un prix divisé par 3 ou 4 en fonction du nombre de personnes. Un prix qui peut encore être diminué si les locataires ont droit à l'APL Dans ce cas, le bailleur demande l'autorisation de prélever directement cette aide sur le montant du loyer et le locataire n'a plus qu'à payer le reste. Ce qui revient le plus souvent à un loyer de moins de 200 euros, charges comprises.

Ces deux étudiantes visitent l'un des T5 mis en location par le bailleur Grand Dijon Habitat © Radio France - Stéphanie Perenon

Un bail renouvelable d'un an

Pour ces appartements destinés uniquement à la colocation étudiante, c'est un bail d'un an renouvelable qui est signé. Le délai pour le préavis en cas de départ est d'un mois.

C'est la commission d'attribution des logements qui est seule souveraine pour le choix des locataires. Elle rend ses avis une fois par semaine.