Un Lonsois de 33 ans, suspecté de 14 vols et de 29 escroqueries à la carte bancaire, a été arrêté mardi 1er mars en flagrant délit sur le parking du Lidl avenue Jean-Mermoz à Pau. Il volait sur les parkings des supermarchés dans l'agglomération de Pau.

Un Lonsois suspecté de 14 vols et 29 escroqueries à la carte bancaire

Les policiers palois ont interpellé, mardi 1er mars, un Lonsois de 33 ans, suspecté de nombreux vols dans des voitures, garées sur des parkings des supermarchés. Il sera jugé lundi en comparution immédiate.

Depuis plusieurs jours, les policiers du commissariat de Ronsard et de la BAC avaient constaté une recrudescence de vols à la roulotte sur des parkings de supermarché de Pau et de Lons. Avec toujours un même mode opératoire : pendant que les clients chargeaient leurs courses dans leur coffre, un individu subtilisait portefeuilles et sacs laissés quelques minutes sans surveillance dans la voiture. Il y a eu 14 vols.

L'individu utilisait les cartes bancaires avec des paiements sans contact dans des bureaux de tabac pour des tickets de jeux ou des cigarettes, 29 utilisations frauduleuses. Les policiers ont récupéré des images de vidéosurveillance et ont quadrillé les parking des grandes surfaces du secteur. Ils finissent par identifier l’individu en flagrant délit, sur le parking du magasin Lidl de l’avenue Jean-Mermoz, à Pau.