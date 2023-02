Un Lorrain, employé d'une crèche, mis en examen pour détention d'images pédopornographiques

Le parquet d'Epinal indique ce vendredi la mise en examen d'un employé d'une crèche de Bar-le-Duc, dans la Meuse, pour détention et acquisition d'images pédopornographiques. Une enquête visant le mis en cause pour viol et agression sexuelle classée sans suite en 2017 est également rouverte.

Image d'illustration. © Maxppp - Frantz Bouton Le parquet d'Epinal annonce ce vendredi 24 février la mise en examen d'un employé d'une crèche de Bar-le-Duc pour détention et acquisition d'images pédopornographiques. Après le placement en garde-à-vue du suspect en Meuse, le procureur général de Nancy a décidé de délocaliser le dossier dans les Vosges, car des enfants de personnels policiers, administratifs et judiciaires sont inscrits dans l'établissement concerné. Le suspect a donc été présenté devant un juge d'instruction à Épinal ce vendredi. L'expertise informatique de l'ordinateur saisi est en cours. Le mis en cause nie les faits Le procureur de la République d'Épinal Frédéric Nahon annonce aussi la réouverture d'une enquête, classée sans suite en 2017, pour des faits de viol et d'agression sexuelle, "qui auraient été commis en 2016 dans un cadre strictement familial". "A la lumière des nouveaux faits", le suspect est donc aussi mis en examen pour les chefs de viol et d'agression sexuelle. L'homme nie "l'intégralité des faits", poursuit Frédéric Nahon. L'agent faisait l'objet d'un contrat d'insertion professionnelle dans la crèche où il travaillait depuis plusieurs mois, selon l'AFP. Les gendarmes l'ont interpellé à la suite d'une dénonciation anonyme auprès du conseil départemental de la Meuse.