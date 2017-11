Un loup percuté par un automobiliste le long de la Nationale 113 à Salon-de-Provence

C'est une première, le cadavre d'un loup a été découvert lundi au bord de la route 113 à Salon de Provence. Des prélèvements ont été envoyés pour une analyse plus complète à Grenoble. Les éleveurs eux sont inquiets, 120 000 brebis paissent dans la plaine de la Crau en ce moment.

Le loup est entré dans la plaine de la Crau. En tout cas le cadavre de ce qui ressemble à un loup a été retrouvé au bord de la route 113, visiblement heurté par une voiture, à 15 kilomètres de Salon de Provence. En plaine saison d'agnelage, des milliers de moutons paissent dans les alentours. L'inquiétude est donc bien présente chez les éleveurs des environs.

C'est un animal assez impressionnant même mort au bord de la route. Patrick Fabre, directeur de la maison de la transhumance

Le cadavre du loup a été retrouvé au niveau du domaine du Merle, à côté de la maison de la transhumance. Patrick Fabre, le directeur de la maison de la transhumance, était l'un des premiers sur les lieux : "J'avais déjà vu des loups vivants en montagne mais jamais de loup morts et en tout cas jamais dans la Plaine de la Crau. Un animal assez fort, assez jeune avec une dentition assez forte et impressionnante. C'est un animal assez impressionnant même mort au bord de la route." Pour les spécialistes comme Michel Meuret directeur de recherche à l'INRA à Montpellier, il n'y a pas de doute il s'agit bien d'un loup : "Il a toutes les caractéristiques du loup. Des traits noirs au niveau des pattes avant, ses oreilles sont moins pointues qu'un chien loup et puis aussi sa queue est plus courte."

Ça serait la première fois qu'un loup serait trouvé même mort dans le domaine de la Crau. Les éleveurs sont inquiets depuis la découverte du cadavre, en plaine saison d'agnelage, 120 000 brebis paissent dans la plaine de la Crau. Et puis surtout sur ce territoire, la présence d'un loup n'est pas quelque chose d'habituel, il n'y a donc pas de protection particulière des troupeaux.