Un louveteau retrouvé mort au bord de la route à Glandage dans la Drôme

Glandage, France

Un louveteau mort a été retrouvé ce lundi matin au bord de la départementale 539, à Glandage dans le Haut-Diois (Drôme). L'animal, un mâle, aurait été heurté par une voiture dans la nuit de dimanche à lundi. Il ne portait pas de traces de coups, il ne semble pas avoir été piégé non plus. Le corps du louveteau va être autopsié ce mardi pour déterminer les causes de sa mort.

Le corps du louveteau retrouvé accroché à un panneau de signalisation

Un détail surprend : le cadavre du loup était accroché à un panneau de signalisation du col de Grimone. Cela interroge les gendarmes et les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de la Drôme (ONCFS). Est-ce pour éviter que des animaux dévorent le cadavre ? La corps du louveteau a-t-il été exposé pour qu'il soit trouvé plus rapidement ? Est-ce un acte anti-loup ? Il n'y a pour l'heure aucune revendication.