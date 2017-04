VIDEO - Sécurité routière : "l'espérance de vie, c'est 20 minutes sur une bande d'arrêt d'urgence"

Le week-end de Pâques sera le plus difficile de toutes les vacances scolaires de printemps sur la route. Bison futé voit rouge ce lundi dans le sens des retours au plan national. Avant de prendre la route, France Bleu La Rochelle vous propose de réviser un peu le code de la route.

Trois choses à savoir avant de partir

QUE FAUT-IL VERIFIER ?

Pour partir en toute sécurité sur les routes, il faut d'abord vérifier son véhicule, c'est la TOUTE première règle estime Jean-Pierre Potin directeur d'une auto-école à Fouras en Charente-Maritime. Ça passe par un coup d’œil aux niveaux d'huile et d'eau dans le moteur, et un arrêt dans une station pour sur gonfler ses pneus.

QUELLES SONT LES DISTANCES DE SÉCURITÉ A RESPECTER?

*Une fois parti, la priorité dit Jean-Pierre Potin, c'est de\" laisser des *_distances de sécurité importantes entre les voitures...Deux bandes et un espace de la bande d'arrêt d'urgence entre les voitures. Les gens respecteraient les distances de sécurité il y aurait 70% d'accidents en moins sur les routes"._

En cas de panne ou d'accidents, ne restez pas dans votre voiture, passez derrière les glissières de sécurité.

"L'espérance de vie, c'est 20 minutes sur une bande d'arrêt d'urgence" rappelle Jean-Pierre Potin

QUAND UTILISER SON CLIGNOTANT?

Autre règle à rappeler : quand on double, on regard dans ses rétroviseurs en contrôlant l'angle mort, et on laisse son clignotant toute la durée du dépassement. Et surtout, on attend de voir le véhicule dépassé entièrement dans son rétroviseur avant de se rabattre rappelle Jean-Pierre Potin.

BONUS : COMMENT PRENDRE UN ROND-POINT OU UN GIRATOIRE ?

Une petite vidéo qui ne peut faire que du bien!