Un luthier belfortain accusé de viol : le procès s'ouvre ce mardi

La Cour d'assises de Haute-Saône et du Territoire de Belfort juge à partir de ce mardi un belfortain pour viols, agressions sexuelles sur mineurs et consultations d'images pédopornographiques. Ce luthier de profession est accusé d'avoir violé une fillette de 10 ans entre 2007 et 2009. Il est également poursuivi pour avoir agressé sexuellement deux adolescentes entre 2009 et 2015. C'est dans son atelier que les agressions se seraient déroulées, et à plusieurs reprises pour la petite fille de 10 ans.

Une affaire classée sans suite dans un premier temps

Dans cette affaire, les mots auront leur importance : la parole de la victime a du mal à se libérer totalement explique l'avocate de la fillette violée à l'âge de 10 ans. Même aujourd'hui, alors qu'elle est âgée de 22 ans, elle n'arrive toujours pas à dénoncer les faits haut et fort. A chaque fois, c'est par courrier qu'elle décrit les agressions dont elle est victime. Elle envoie une première lettre à son professeur de sport, alors qu'elle a environ 12 ans. L'enseignant dénonce immédiatement les faits à la police. Mais devant les enquêteurs la petite fille reste muette, tétanisée explique son avocate. Le luthier nie les faits et l'affaire est classée sans suite.

L'affaire réouverte à la suite de nouveaux signalements

La fillette décrite par sa famille comme pétillante, ouverte se referme totalement, Son adolescence est rythmée passe par des crises de boulimie, d'anorexie, et surtout tente de se suicider à plusieurs reprises, internée en psychiatrie. Aujourd'hui étudiante en médecine, la jeune femme n'arrive toujours pas à parler de ces viols, tout passe par écrit, même quand l'affaire est de nouveau ouverte il y a quelques années après le signalement de jeunes adolescentes agressés sexuellement.

L'accusé nie une grande partie des faits

L'accusé reconnait la consultation d'images pédopornographiques sur Internet. Ce trentenaire explique avoir été victime d'inceste lorsqu'il était enfant, et dit avoir voulu vérifier s'il était capable de reproduire ces mêmes agissements, et il n'aurait pas été "convaincu" selon les mots de son avocat.

Le belfortain nie les accusations de viol et d'agressions sexuelle. Il nie avoir touché les fesses d'une des adolescentes présumées, en revanche il avoue un baiser dans le cou d'une des adolescentes, et reconnait également être l'auteur de textos, de messages insistants à cette jeune fille qu'il avait accueilli pour un stage, à qui il demande si elle a un copains, s'il a ses chances avec elle. Des faits qu'il minimise, pour lui il n'y avait aucune connotation sexuelle assure son avocat.