Un lycéen d'Angers joue le rôle de "mule", il est interpellé en Mayenne en possession de 400 grammes d'héroïne

Il se fait appeler "Le Maigre", ça fait sourire, un surnom tout droit sorti d'un mauvais polar, d'une série B. Il est maigre, on s'en doutait, il est barbu et voilà, c'est tout, on n'en saura pas davantage.

Le jeune prévenu, un lycéen originaire d'Angers, est muet quand on l'interroge sur son identité. Peur des représailles. Les deux hommes se rencontrent parait-il dans une soirée à La Flèche, en Sarthe."Le Maigre", le commanditaire, propose au jeune Angevin de transporter de la drogue, de devenir une "mule". Il y a 600 euros à se faire. De l'argent facile. Une voiture est mise à sa disposition. Direction Rennes. C'est là que l'héroïne doit être revendue et consommée. Il y en a pour 15 000 euros quand même.

Mais au péage de La Gravelle, sur l'A81, à moins d'une demi-heure du but, mauvaise surprise, les Douanes interceptent la marchandise. Garde à vue, placement en détention provisoire, ça fait réfléchir :"je regrette, je n'ai pas envie d'y retourner" dit le jeune homme qui affirme avoir fait ça pour l'argent, pour aider sa mère en arrêt maladie.

Le Président du Tribunal et la Procureure le sermonnent : "c'est un poison, ça aurait pu tuer des gens à Rennes par overdose", martèle le premier, "quand on sait qu'un gramme d'héroïne peut tuer une personne, vous transportiez potentiellement de quoi tuer 400 personnes", lâche la seconde. Le gamin se tasse dans le box, il sait qu'il a fait une grosse bêtise. Pour une poignée d'euros, il va donc passer 10 mois chez lui, surveillé 24 heures sur 24. Il a été également condamné à une amende de 15.000 euros soit l'équivalent de la valeur marchande de la drogue qu'il transportait.