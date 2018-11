Un lycéen d'Argenteuil arrêté dans son lycée avec deux pistolets dont un chargé

Argenteuil, France

Un élève du lycée du Garac à Argenteuil a été arrêté hier dans son établissement avec deux pistolets dont un chargé sur lui, a apprisc vendredi France Bleu Paris, confirmant une information de RTL.

C’est la directrice du lycée professionnel qui a donné l’alerte. Hier, vers 16h, elle appelle la police. L’un de ses élèves âgé de 17 ans exhibe deux armes qu’il porte à sa ceinture devant ses camarades.

Pour pouvoir intervenir dans l'établissement scolaire sans perturber les élèves, la BAC (brigade anti-criminalité) doit établir un scenario avec elle pour interpeller le lycéen. La directrice va chercher l’adolescent en classe, prétextant une convocation dans son bureau. Le jeune homme sort, ne se doutant de rien, et dans le couloir, les policiers de la BAC l’attendent et l’arrêtent. Sur lui, il porte deux armes : un pistolet automatique Glock 26 (c'est un pistolet un peu plus gros que celui de la police) et un colt semi-automatique. Le premier est chargé avec deux cartouches.

Les deux pistolets lui ont immédiatement été confisqués et l’élève originaire de Sartrouville, dans les Yvelines, a été placé en garde à vue.