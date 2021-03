Un lycéen d'Orange s'accuse de trois meurtres avant d'avouer avoir menti

Un lycéen orangeois s'est accusé de trois meurtres avant de revenir sur ses déclarations en garde à vue. Il a avoué qu'il mentait pour ne plus retourner en cours. Il est décrit comme décrocheur scolaire et affabulateur.

Un lycéen de 16 ans d'Orange (Vaucluse) est poursuivi pour dénonciation mensongère de crimes imaginaires. Le jeune homme est allé voir la CPE de son établissement, ce lundi, en affirmant qu'il avait commis trois meurtres, deux en région lyonnaise il y a quelques semaines et un à Orange en début de semaine. Il explique alors qu'il voulait venger sa copine, agressée par plusieurs personnes et qui se serait suicidée.

Le lycéen a été entendu par la police et après 24 heures de garde à vue, il a finalement avoué qu'il mentait. Ce jeune homme est en décrochage scolaire et il explique que ces mensonges était pour lui une façon de ne plus retourner en cours. Lors d'une expertise, un psychologue l'a décrit comme affabulateur. Il est convoqué devant le procureur en juin prochain.