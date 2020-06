Un lycéen de Marly démasqué après une fausse alerte terroriste

Le lycée André Citroën de Marly avait fait évacué les 80 élèves et personnels présents.

C'est un élève qui avait fait croire le 4 juin à une attaque terroriste au lycée André Citroën de Marly, au sud de Metz. La police nationale a pu lui mettre la main dessus après une enquête d'une dizaine de jours

Il a fallu fouiller dans les serveurs des opérateurs téléphoniques pour retrouver son numéro. Le garçon âgé de 17 ans avait appelé à plusieurs reprises avec son propre portable et en plus au sein même du lycée professionnel. Et pour couronner le tout, il s'en était vanté ensuite sur le réseau social Snapchat.

Pour faire une blague

Le 4 juin, il avait donc fallu évacuer les lieux, 80 élèves et personnels, confiner ceux du collège voisin ainsi que d'un Ehpad, un établissement pour personnes âgées. Les policiers avaient ratissé le lycée à la recherche d'une éventuelle bombe. Tout ça pour "faire une blague".

L’adolescent a été placé en garde à vue le 16 juin, il a tout reconnu. Un juge des enfants s'occupera de lui. Faire croire à une attaque, un acte terroriste peut être puni de deux ans de prison et 30.000 euros d'amende, c’est le tarif pour un adulte. Pour un mineur, c’est moitié moins.