Un lycéen de Castres déclenche une alarme anti-intrusion par erreur et provoque la panique

Castres, France

C'est un incident qui survient alors que la France commémore le troisième anniversaire des attentats de Paris et de Saint-Denis : mardi 13 novembre, un lycéen de Castres (Tarn) a déclenché une alarme anti-intrusion dans son établissement, sans le faire exprès. Au total, 2 000 élèves du lycée de la Borde Basse ont été confinés et une dizaine d'entre eux ont été pris en charge pour des crises d'angoisse. La police et les pompiers ont débarqué dans le lycée, toutes sirènes hurlantes. Le procureur de la République de Castres attend d'avoir les résultats des premières investigations pour déterminer si le geste du jeune de 17 ans était intentionnel ou non.

Ils ont vite compris que ce n'était pas un exercice

Le lycéen de la Borde Basse travaillait sur un ordinateur quand il a vu une icône inconnue apparaître sur son écran. "D'habitude, il n'y a pas cette icône sur l'ordinateur des élèves", assure la proviseure du lycée, Najat Delpeyrat. "Curieux", il a cliqué dessus et déclenché l'alarme anti-intrusion. "Par principe de précaution, on a mis en place le confinement", explique la proviseure, qui reconnaît qu'à cause de la concordance de calendrier avec les attentats de Paris et de Saint-Denis, "[sa] méfiance a été accentuée". Les 2 000 élèves ont donc été immédiatement mis à l'abri : "Ils ont vite compris que ce n'était pas un exercice, qu'on était inquiets."

[Fausse alerte au Lycée de la Borde Basse à Castres]

Une alarme anti-intrusion a été activée en fin de matinée au Lycée de la Borde Basse à Castres. Les services de police nationale, qui se sont immédiatement rendus sur place, ont pu constater qu’il s’agissait d’une fausse alerte pic.twitter.com/hSDjO6LAZT — Préfet du Tarn (@prefet81) November 13, 2018

Lorsque le personnel du lycée et les policiers ont interrogé les élèves, il s'est dénoncé spontanément. "C'est un bon élève", assure Najat Delpeyrat, qui explique que le personnel du lycée "ne pouvait pas voir à partir de quel poste l'alerte a été donnée".