Un lycéen manceau risque l'exclusion après la diffusion d'une vidéo où l'on voit une enseignante gifler un élève

Un élève du lycée Touchard-Washington du Mans (Sarthe) doit passer en conseil de discipline ce vendredi et risque l'exclusion pour avoir filmé en classe. Sa vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux, n'est pas anodine, on y voit une enseignante gifler un élève. Les enseignants dénoncent un coup monté.

Le Mans, France

Un lycéen de seconde en section bac professionnel technicien d'usinage du lycée Touchard-Washington du Mans (Sarthe) doit passer en conseil de discipline ce vendredi en fin d'après-midi. Le jeune homme risque l'exclusion pour avoir filmé en classe et diffusé ensuite la vidéo sur les réseaux sociaux. Cette vidéo est loin d'être anodine puisqu'on y voit un élève être giflé par sa professeure.

"Le fait même que cette vidéo existe montre bien que c'était prémédité" estime Thomas Hubert, lui-même professeur d'histoire dans cette classe et représentant de ses collègues au conseil d'administration. Selon lui, les élèves avaient décidé ce jour-là (18 décembre 2018) "de faire un petit jeu et de faire monter la pression et ils ont réussi".

Un geste de défense de la part de la professeure

L'enseignant a lui-même vu cette vidéo et décrit la scène : "Deux élèves refusent de faire un devoir qu'elle leur demande de faire, se lèvent, se rapprochent d'elle et l'un d'eux exprime son refus et du coup comme pour s'extirper, elle a giflé un des élèves".

"C'est un geste de défense" renchérit Hélène Delmotte, une autre enseignante de l'établissement, "face au déplacement des élèves, face au tutoiement. Je comprends très bien que ma collègue ait pu ressentir cela comme une agression" développe-t-elle.

Tensions et manque de moyens

Les deux professeurs pointent du doigt des tensions dans cette classe, des difficultés d'enseignement et plus généralement dans les filières professionnelles où "les élèves ne choisissent pas toujours leur orientation faute de place et de moyens" poursuit Hélène Delmotte qui ajoute que certains "le vivent eux-mêmes comme une violence subie".

L'enseignante s'est excusée auprès de l'élève qu'elle a giflé mais la famille du jeune homme a déposé plainte. "C'est une erreur" se désole Thomas Hubert pour qui la première victime est sa collègue. "C'est elle qui est la plus traumatisée" par ce qui est arrivé. La professeure est en arrêt de travail depuis la rentrée.

Le jeune homme de son côté a été réorienté vers un autre établissement. Quant à son camarade qui a filmé la scène, il sera fixé ce vendredi soir.

Le proviseur du lycée et l'inspection académique n'ont pas donné suite à nos demandes d'entretiens.