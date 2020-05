Un lynx responsable de l'attaque mortelle d'un poulain à Fuans ?

Pierre Guillet, une éleveur de comtoises et maire actuel de Fuans, a découvert vendredi, le cadavre de son poulain en partie dévoré par un animal. Pour lui, il s'agit à 95% d'un lynx.

" En observant les blessures, je pense à 95 % qu'il s'agit d'un lynx ", précise Pierre Guillet. L'édile de Fuans, dans le Haut-Doubs, a découvert vendredi, dans son pré, le cadavre mutilé de son poulain, né quelques instants plus tôt.

" Quand je suis allé voir mes chevaux, j'ai remarqué que Dinette avait changé. Elle avait mis bas pendant la nuit. Alors quand je n'ai pas vu arriver le poulain, je me suis dit tout de suite qu'il était mort. J'ai marché dans le pré et je suis tombé sur lui ", décrit l'éleveur partagé entre colère et tristesse.

Des lynx déjà repérés dans le coin

" C'est comme si on perdait un être cher ", ajoute l'éleveur qui sur sa page Facebook a appelé les autres éleveurs à la vigilance de peur de voir un tel drame se renouveler.

" On sait que les lynx sont présents sur le territoire, c'est ce qui me pousse à croire qu'il peut être coupable ", précise Pierre Guillet.