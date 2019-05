Un Lyonnais condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir escroqué des pharmacies du Rhône et du Nord-Isère

Bourgoin-Jallieu, France

A la barre, l'homme raconte qu'en détention il a entamé des études de droit, car après 26 condamnations, il veut enfin faire les bons choix. C'est plutôt raté lors de ce procès. Sans avocat, il assure seul sa défense. Et plutôt mal. Il apporte des réponses floues, évoque des faits sans lien avec les questions posées.

A son domicile, à Lyon, les policiers mettent la main sur des dizaines d'ordonnances volées à différents médecins. L'homme affirme qu'un ami lui a donné, sans plus de précision sur cette connaissance. Il y a aussi de nombreux papiers d'identités volés et des médicaments contre le diabète, la dépression, et du Subutex, un substitut à la drogue. "Une véritable caverne d'Ali Baba" pour la procureure qui est "convaincue de l'existence d'un trafic" même si les investigations n'ont pas pu le prouver. L'homme lui avance que tout ça, c'est pour lui.

9 officines victimes

C'est grâce à un pharmacien de Bourgoin-Jallieu que l'enquête démarre en avril 2018. Cet homme de nationalité congolaise s'est ainsi rendu pendant plus de 3 mois dans plusieurs pharmacies du Rhône et du Nord-Isère : Pont-de-Chéruy, Charvieu-Chavagneux, Tignieu-Jameyzieu, L'Isle-d'Abeau, Vaulx-Milieu et Bourgoin. 9 officines au total.

Alors que la procureur réclame 4 ans de prison ferme, l'homme écope finalement de 2 ans ferme et il échappe au mandat de dépôt. Mais il montre alors des talents d'acteurs, s'écroulant à la barre en pleurs, se roulant par terre. "Une scène tout simplement surréaliste" pour le président du tribunal.