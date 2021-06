Un mafieux italien arrêté à Saint-Nazaire

Il s'était mis au vert à Saint Nazaire. Un mafieux présumé de 26 ans recherché par les autorités italiennes pour "trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs" a été arrêté le 28 mai dernier par les gendarmes français. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen.

Gendarmes italiens et français ont collaboré

Un mafieux présumé de 26 ans recherché par les autorités italiennes a été arrêté le 28 mai dernier par les gendarmes. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, recherché pour "trafic de stupéfiants et associations de malfaiteurs". Et la collaboration entre les enquêteurs italiens et français a conduit à son interpellation.

Travaillait pour un sous-traitant des Chantiers de l'Atlantique

Tout part d'un coup de filet en avril dernier des carabinieri siciliens qui travaillent sur deux groupes de mafieux présumés. Dans la région de Toarmina, sur la côte est de l'île, ils interpellent 27 personnes soupçonnées de trafic de drogue. Mais un homme manque à l'appel; il fait rapidement l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Les enquêteurs italiens apprennent que le suspect se serait mis au vert en France, à Saint-Nazaire. Ils contactent leurs homologues français. Le tuyau est effectivement le bon. Le 28 mai, dans la matinée, les gendarmes de la brigade de recherche et du PSIG (peloton de surveillance et d'investigation de la gendarmerie) investissent un appartement du centre-ville de la cité portuaire et trouvent l'homme recherché. Tout se passe dans le calme.

Agé de 26 ans, le suspect vivait tranquillement et discrètement avec sa compagne. On ne sait pas précisément depuis quand il séjournait à Saint-Nazaire. Mais, il s'était bien fondu dans le décor puisqu'il avait même un travail, il était employé par un sous-traitant des Chantiers de l'Atlantique.

Présenté dimanche 30 mai au Parquet général de Rennes, le suspect doit être extradé vers l'Italie.