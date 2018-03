Marseille, France

Un incendie, samedi soir vers 20h30, a totalement détruit un magasin d'électroménager boulevard Danielle Casanova dans le 14eme arrondissement de Marseille. 22 véhicules et 84 marins pompiers ont été mobilisés pour éteindre le feu.

84 marins pompiers mobilisés pour éteindre l'incendie

Les secours ont mis en action 3 lances dont 1 sur grande échelle pour combattre le sinistre et éviter sa propagation aux immeubles situés de chaque côté. 26 personnes directement menacées par les fumées ont été mises à l'abri. Un snack-bar à proximité a été réquisitionné comme point de rassemblement pour les victimes. Les forces de police étaient présentes sur place pour sécuriser les lieux et les agents d’ENEDIS et de GRDF eux sont intervenus sur les réseaux.

8 personnes ont inhalé des fumées

Huit personnes ont inhalé des fumées dont une femme enceinte, 3 enfants et un nourisson. Ils ont été transportés par précaution à l'hôpital par les marins pompiers et le Samu. l'opération s'est terminée vers 23h30, quant au magasin de 150 m2, il est totalement détruit et une partie du toit s'est effondré. Le feu ne s'est pas propagé aux immeubles voisins et aucun relogement n'est nécessaire.

84 marins pompiers sont intervenus sur cet incendie dans un magasin d'électroménager - BMPM

Les marins pompiers ont utilisé trois lances dont une sur grande échelle pour combattre les flammes - BMPM