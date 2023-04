Un magasin de vente d'or pillé lors d'une manifestation à Rennes : 25.000 € de pièces et de lingots volés

Parmi les nombreux commerces vandalisés en marge de la manifestation contre la réforme des retraites, samedi 15 avril, en centre-ville de Rennes, une boutique de vente d'or a été pillée, comme le révèlent nos confrères de Ouest-France ce mardi.

25.000 euros de préjudice, la gérante tenue par les bras

Les vitrines du magasin ont d'abord été prises pour cible. La gérante, qui se trouvait au sous-sol, remonte après avoir entendu du bruit. Elle constate que des manifestants sont devant sa boutique, et que trois vitrines sont brisées. La gérante décide alors d'ouvrir la porte de son magasin, "pour constater les dégâts et deux individus forcent le passage et entrent dans l'établissement. L'un dérobe des carnets de pièces de monnaie en or et des lingots, pendant que l'autre maîtrise fermement la gérante, au niveau des avant-bras", explique le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc.

Une première estimation du préjudice est de 25.000 euros. L’enquête est confiée à la sûreté départementale. Il n'y a pas eu d’interpellation à ce stade.