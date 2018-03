Pierrefitte-sur-Seine, France

Un supermarché totalement détruit par les flammes dans la nuit de mercredi à jeudi, à Pierrefitte-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. Il s'agirait d'un incendie volontaire, selon les premiers éléments de l'enquête. Vers 23 heures, un individu aurait volé une camionnette situé sur le parking du supermarché Lidl de la ville, avant de "foncer volontairement dans la façade du commerce à plusieurs reprises", indique une source proche de l'enquête. Cette personne a ensuite pris la fuite, avec un complice, sur un scooter.

L'incendie s'est ensuite déclaré dans le magasin, qui a été totalement détruit. Selon les premiers éléments, la camionnette pourrait avoir été chargée d'essence et aurait provoqué l'embrasement de la structure du bâtiment. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.

Un magasin entièrement refait à neuf il y a moins d'un an

Ce magasin, le seul de cette surface dans la commune, avait été totalement refait à neuf et inauguré il y a moins d'un an, en avril 2017, selon la mairie de Pierrefitte-sur-Seine. Le cabinet du maire se dit "scandalisé" et dénonce un acte qui "pénalise encore la population du secteur".