Un magistrat parisien mis en examen pour proxénétisme

Un vice-président du tribunal judiciaire de Paris est soupçonné d'avoir bénéficié des revenus d'une prostituée, son ancienne compagne, en 2018 et 2019. Il a été mis en examen mercredi, ont appris nos confrères de l'AFP auprès du parquet de Nanterre. Ce magistrat, âgé d'une soixantaine d'années, a été placé sous contrôle judiciaire, mais n'a pas été suspendu de ses fonctions. La direction des services judiciaires a été saisie pour déterminer si des sanctions disciplinaires doivent être prises à son encontre.

Son ancienne compagne, âgée elle d'une vingtaine d'années, a porté plainte au début de l'année dernière. Une information judiciaire a été ouverte ce mercredi, notamment pour proxénétisme "dans le cadre d'une vie commune entre le mis en cause et la plaignante". Car le Code pénal définit le proxénétisme comme le fait "d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui". Il est ainsi reproché au magistrat d'avoir bénéficié des revenus de son ancienne conjointe, ce que contredit son avocat. Me Pierre de Combles de Nayves assure au contraire que le juge "a contribué aux frais du ménage".

Par la voix de son avocat, le magistrat se défend. Il aurait donné à son ancienne compagne jusqu'à 240 000 euros sur les deux années de leur relation "pour qu'elle cesse de se prostituer", selon Me de Combles de Nayves. Il affirme qu'elle aurait menacé de porter plainte après leur rupture s'il ne lui concédait pas la garde de leur enfant et ne lui payait pas un appartement.