Un magnétiseur de Charente-Maritime jugé en Dordogne pour agressions et viols sur plusieurs femmes

Ces femmes sont allées le voir pour tenter de soulager des douleurs au genou, à la poitrine, au dos, des règles douloureuses. Elles sont venues en confiance voir cet homme de 76 ans qui dit posséder un "don" car elles ont été conseillées par un proche ou un parent, mais toutes décrivent la même "consultation". Dans le salon de la maison du magnétiseur de Tonnay-Boutonne, ces femmes âgées entre une vingtaine d'années et plus de 70 ans originaires majoritairement de Charente-Maritime, des Deux-Sèvres ou de Gironde ont raconté aux enquêteurs avoir été agressées, parfois violées, par les mains de cet homme. Ce dernier nie tout en bloc et reconnaît seulement des "massages thérapeutiques consentis". Il est jugé à partir de ce lundi 12 septembre devant la Cour d'assises de la Dordogne à Périgueux. Le procès va durer une semaine, jusqu'au lundi 19 septembre.

Plus de 2.000 rendez-vous entre 2019 et 2020

Cet homme de 76 ans qui habite Tonnay-Boutonne en Charente-Maritime depuis une trentaine d'années affirme avoir ce "don" depuis l'âge de 12 ans. Il souhaite "aider les autres gratuitement". Il a affirmé recevoir des gens venus de partout en France. Dans son agenda de rendez-vous, les enquêteurs ont retrouvé plus de 2.000 rendez-vous entre avril 2019 et août 2020. Cet homme qui a eu plusieurs métiers avant de se consacrer à son activité de magnétiseur reçoit chez lui dans son salon. La cuisine sert de salle d'attente. Cet homme affirme qu'il ne touche jamais directement les personnes qu'il reçoit, sauf dans certains cas et qu'à chaque fois, il demande leur consentement.

Les 16 femmes qui l'accusent sont allées le voir entre 2012 et 2020. Elles disent qu'il les a touchées souvent en prétextant avoir repéré un problème au niveau de l'aine avant de descendre sa main au niveau de leurs parties intimes. Certaines expliquent aux enquêteurs avoir quitté la maison du magnétiseur sur le champ. D'autres, tétanisées, racontent avoir serré les jambes le plus fort possible en attendant que cela s'arrête.

Un procès en Dordogne l'une des victimes travaille au palais de justice de Saintes

Les faits dénoncés se sont déroulés en Charente-Maritime, toujours dans la maison de l'accusé à Tonnay-Boutonne. Le procès devait donc se dérouler à la cour d'assises de Saintes mais il a été dépaysé, c'est-à-dire confié à une autre cours d'assises car l'une des victimes est magistrate au Palais de justice de Saintes.

Cette jeune femme n'a pas tout de suite porté plainte. En 2018, lorsqu'elle a consulté ce magnétiseur, elle venait d'arriver dans la région pour prendre son poste au palais de justice de Saintes et elle ne souhaitait pas exposer cette affaire. Elle le fera finalement deux ans plus tard en 2020 car elle s'est rendu compte que l'homme qu'elle accuse est mis en cause par une autre jeune femme pour des faits similaires et qu'elle doit intervenir dans ce dossier en tant que magistrate. C'est un déclic. La jeune femme se dessaisit du dossier et décide de porter plainte pour agressions sexuelles.

De nouveaux témoignages après des articles de Sud Ouest

Une troisième femme porte plainte le jour où elle affirme avoir été agressée en août 2020. Le magnétiseur est interpellé et mis en examen dans les jours suivants. Suite aux articles du journal Sud Ouest sur cette affaire, d'autres femmes décident de porter plainte. En tout, 16 femmes dénoncent des faits de viols et d'agressions sexuelles contre ce magnétiseur. Parmi elles, 13 se sont constituées partie civile et seront représentées par des avocats à l'audience.

Depuis son arrestation en août 2020, cet homme est en détention provisoire dans la Vienne. Toutes ses demandes de remise en liberté avant ce procès ont été rejetées. Il a déjà été mis en cause par sa petite fille pour des faits d'agressions sexuelles lorsqu'elle était enfant. Cette plainte a été classée sans suite. Au cours de l'enquête, ses deux belles-filles l'ont également accusés de viols et d'agressions sexuelles lorsqu'elles étaient enfants. Cet homme nie ces faits-là et estime que sa famille souhaite se venger de lui.