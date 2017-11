Un maire d'une commune bretonne joue les justiciers et poursuit deux malfaiteurs en voiture

Quand un maire joue les justiciers dans sa commune ! Lundi dernier, Louis Pautrel, élu de Le Ferré, à la limite de la Manche, est alors à l'hôtel de ville lorsqu'il entend deux motos multiplier les allers-retours à toute vitesse. Au lieu de prévenir les gendarmes, il décide de les poursuivre.

Il a la tête dans ses dossiers. Mais sa concentration est perturbée par deux motos. Au début, Louis Pautrel, le maire de Le Ferré, en Ille-et-Vilaine, ne bouge pas d'un cil. Mais à un moment, ça l'agace. "Je regarde par la fenêtre de la mairie et je vois deux motards faire des allers-retours à toute vitesse dans le bourg de la commune." Ni une ni deux, l'élu prend sa voiture et décide de les poursuivre "pour les sensibiliser à la vitesse" dit-il, au lieu d'appeler la gendarmerie.

"Quand je les croise une première fois, je leur demande de s'arrêter, mais au contraire, ils accélèrent, explique l'élu. Je trouve ça louche, donc je continue de les suivre." La course-poursuite sur des petites routes communales et chemins de campagne va durer un bon quart d'heure jusqu'à ce que les motos s'engouffrent dans un champ et finissent par s'embourber. Ils prennent la fuite. Et à ce moment-là, Louis Pautrel appelle enfin les gendarmes.

Deux motos volées le matin même à Avranches

La gendarmerie regarde dans ses fichiers et fait le lien avec deux motos signalées volées le matin-même à Avranches, dans la Manche. Le justicier ne s'attire pas les louanges. "Je n'ai pas fait ça pour la gloire ou que ce soit, sourit Louis Pautrel. J'ai juste préféré dire aux jeunes d'arrêter leurs bêtises que d'annoncer aux parents un accident de la route".