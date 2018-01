Quittebeuf, France

Benoît Hennard y tenait à son bar. Quand le dernier café a fermé à Quittebeuf en 2011, la commune a racheté la licence IV et M. le maire passait derrière le comptoir une fois par an, pour la conserver le temps de trouver un repreneur.

C'est chose faite, Le P'tit Canon a ouvert ses portes début décembre. Depuis, à en croire Benoît Hennard, le village est plus vivant. " Y'a beaucoup plus d'allées et venues dans le centre bourg. Un bar, c'est un endroit où tout le monde est content de se retrouver, de discuter de la pluie et du beau temps ".

Derrière le comptoir, on trouve désormais Audrey Dandeville et Pierre Sanchez. Le couple ne tarit pas d'éloges sur le propriétaire des lieux. " Y'en a pas deux des maires comme lui ! Il se donne pour sa commune pour pas qu'elle meure, il crée tous les commerces qu'il peut. "

Le maire de Quittebeuf entouré des habitués du P'tit Canon © Radio France - Anne Bertrand

Pour racheter le café - qui fait aussi épicerie - Benoît Hennard a fait un emprunt personnel de 200.000 euros. Il a également en projet de rouvrir une boucherie-charcuterie d'ici la fin de l'année.

" Je vais encore lâcher un petit billet de 50.000 ! " Le maire de Quittebeuf qui souhaite à présent rouvrir la boucherie-charcuterie.

Le maire ne se contente pas d'acheter des locaux sur ses deniers personnels. Ce menuisier de métier réalise aussi les travaux nécessaires à leur remise en état, embauchant au passage la famille et les voisins. Malgré un excédent budgétaire en 2017 de 362.000 euros, la commune ne peut pas, selon Benoît Hennard, se permettre de tels investissements : elle a d'autres projets à mener. L'an dernier, le toit de la salle des fêtes a dû être refait, la toiture de la gare aussi et le centre bourg a été réaménagé. Et puis, le maire a promis à ses administrés de ne pas augmenter les impôts mais en même temps d'ouvrir des commerces !

" Quittebeuf, la mégalopole des campagnes ! " Un habitué du P'tit Canon

Pour cet habitué du P'tit Canon, il ne manque plus qu'une chose à Quittebeuf : un dépôt de tabac. Benoît Hennard reçoit de nombreuses félicitations de l'extérieur, jusque de la Suisse et du Canada. Un peu moins de ses administrés. Certains le remercient tout de même et M. le maire le jure, il " n'attend pas qu'on lui déroule le tapis rouge. "

Et ses collègues du conseil municipal, que pensent-il de leur maire à tout faire ? Patrice Thalouarn, le 2ème adjoint de Benoît Hennard, le juge très dynamique. " Il faut le suivre ! ", dit-il en riant. En fait-il trop? " Des fois, oui, peut être, répond-il ", un brin embarrassé.

Âgé de 55 ans, Benoît Hennard a même arrêté de travailler pour s'occuper de sa commune. Mais il ne fait pas cela pour avoir une statue à son effigie. Le Poilu du monument aux morts lui ressemble trait pour trait, les enfants de Quittebeuf sont même persuadés qu'il s'agit de lui ! La postérité de Benoît Hennard est assurée.