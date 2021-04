Un maire demande l'expulsion de gens du voyage venus, disent-ils, près d'un proche atteint du Covid

Un premier groupe de gens du voyage est arrivé à Plérin dans les Côtes d'Armor le week-end dernier avec une dizaine de caravanes. La mairie leur a mis à disposition un parking goudronné, à proximité du stade de foot. Mercredi, un deuxième groupe plus important s'est installé illégalement sur un autre parking près du stade.

Un membre de la communauté en réanimation à l'hôpital de Saint-Brieuc

"On vient soutenir ma mère qui a 67 ans et qui est dans le coma après avoir attrapé le Covid", explique un des membres du deuxième groupe. "D'autres familles vont venir ce week-end, ma mère a quatorze frères et sœurs", ajoute t-il.

Le maire Ronan Kerdraon "entend l'argument" mais fait aussi remarquer qu'il n'a pas autorisé l'installation du deuxième groupe. "Non seulement j'entends cet argument du parent malade mais je l'entends depuis des années, c'est à chaque fois le même, c'est sans doute vrai", note le maire.

Je suis prêt à accueillir le mari et les familles proches mais là, c'est quasiment un rassemblement évangélique, regrette Ronan Kerdraon

Le maire qui a également constaté "plusieurs dégradations" autour du stade ces derniers jours, demande au préfet de faire expulser ces gens du voyage. "On me dit qu'ils arrivent de Guingamp et même de Vannes. On est loin du rayon de dix kilomètres en période de confinement...", ironise Ronan Kerdraon.