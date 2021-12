Un maire du Nord-Mayenne agressé, une femme condamnée à des travaux d'intérêt général

Invité de la matinale de France Bleu Mayenne ce mercredi pour parler des formations à la gestion des incivilités, dispensées aux maires du département, le Commandant de la compagnie de Mayenne Jean-Philippe Savineau a révélé que le maire de Champéon a été agressé la semaine dernière à l'hôtel de ville par une habitante.

Un différend immobilier

Contacté, Christian Sabran confirme les faits et indique qu'il a porté plainte. "Des locataires ont quitté un logement municipal sans prévenir, sans nous le dire et sans rendre les clés. J'avais donc envoyé deux messages pour leur dire de nous les rendre le samedi 27 novembre au plus tard. Il restait des bricoles dans l'habitation. Ils sont arrivés à la mairie le lundi matin, très énervés pour que j'ouvre la porte du logement, parce que j'avais évidemment changé le barillet. Je leur ai dit qu'aujourd'hui ce n'était pas possible d'aller dans le logement car j'étais très occupé" raconte l'élu.

Le visage griffé

Le ton est alors monté à l'accueil de la mairie de Champéon. "Madame a balancé les papiers posés sur le guichet et ce qu'il y avait sur le bureau de la secrétaire. Elle a tout balancé dans le hall d'entrée, je me suis levé pour intervenir. "Cette femme s'est alors jetée sur moi une première fois sur moi et j'ai pu m'en protéger. "Son compagnon a essayé de la calmer mais elle s'est jetée une deuxième fois sur moi et m'a griffé le visage" poursuit Christian Sabiran.

Interpellée à son nouveau domicile par les gendarmes, l'auteure de l'agression a été placée en garde à vue. Le maire de Champéon a déposé plainte. "Ça fait 20 ans que je suis maire et j'ai fait dix ans en tant qu'adjoint, je n'ai jamais vu ça. Cela devient de moins en moins facile aujourd'hui, les gens sont de plus en plus agressifs. On a aussi des incivilités dans le bourg commisses par des jeunes" regrette l'élu. La femme a été condamnée à 105 heures de travail d'intérêt général par le tribunal judiciaire de Laval. Elle doit les réaliser dans les 18 prochains mois, sous peine d'une sanction de trois mois de prison.