Un maire du Tarn-et-Garonne menacé de mort après avoir accueilli des familles yézidies

Le parquet du Tarn-et-Garonne a ouvert une enquête après des menaces de mort sur les réseaux sociaux à l'encontre du maire de Septfonds. Jacques Tabarly a récemment accueilli huit familles yézidies, des mères et leurs enfants, dans sa petite commune de 2 200 habitants.

Septfonds, France

Le parquet de Montauban (Tarn-et-Garonne) a ouvert une enquête la semaine dernière après des menaces de mort à l'encontre du maire de Septfonds.

L'accueil des Yézidis en cause

Jacques Tabarly a accueilli huit familles yézidies persécutées par Daesh le 13 août dernier dans sa petite commune de 2 200 habitants. Trois autres familles ont elles été accueillies à Caussade, juste à côté. Au total, ce sont 39 mamans et 11 enfants qui sont arrivés dans le Tarn-et-Garonne.

La cérémonie d'accueil de ces familles a été suivie par France Bleu mais aussi par La Dépêche du Midi. Sur les réseaux sociaux, un internaute a commenté un article du quotidien régional en ces termes : "Je propose d'aller à la mairie de Septfonds aujourd'hui pendant la manifestation de bienvenue et de les foudre dehors. Puis pourquoi ne pas brûler le maire au passage."

Le maire porte plainte, le suspect n'a pas encore été arrêté

Le suspect serait originaire du Tarn-et-Garonne, mais il n’a pas encore été identifié, ni arrêté. Ce sont les gendarmes de Caussade qui sont chargés de l'enquête.

Le maire de Septfonds a lui porté plainte, selon l'AFP.

Quand nous avions rencontré Jacques Tabarly la semaine dernière, celui-ci nous avait confié qu'il "s'attendait à un retour de bâton" dans son village, où il est maire depuis 19 ans, et où près de 46% des électeurs ont voté Front national lors du second tour de la dernière élection présidentielle (12 points de plus qu'au niveau national).

Il a indiqué à l'AFP que ces menaces "n'ébranleraient pas sa détermination à aller jusqu'au bout" de son engagement à accueillir ces familles.

Le maire de Caussade, Gérard Hébrard qui a accueilli trois familles, indique à France Bleu qu'il n'a reçu pour sa part aucune menace.