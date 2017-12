Soisy-sous-Montmorency, France

C'est une somme record à rembourser pour Soisy-sous-Montmorency, une commune du Val d'Oise : 528.000 euros, une somme qu'a calculée Omar Bekare, citoyen et fondateur d'une association de défense de contribuables de la commune. Les élus doivent rembourser des indemnités perçues, selon le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 décembre dernier, illégalement entre 2014 et 2017.

Le maire de la commune, Luc Strehaiano, n'a pas fourni un tableau obligatoire récapitulant chacune des indemnités versées, juste après sa réélection en 2014, il l'a fourni trop tard. Pourtant, les élus de l'opposition l'ont plusieurs fois prévenus et alertés.

Une opposition qui ne s'étonne pas

La décision ne surprend pas Laura Bérot, présidente des élus de l'opposition "Soisy pour tous" au conseil municipal de Soisy-sous-Montmorency : "on est intervenus pendant trois conseils municipaux ! On a même fait voter un amendement, en leur disant attention, ce n'est pas légal ce que vous faites. Tout cela entre 2014 et 2017, _il avait le temps pour régulariser_.... Finalement, il y a eu un recours déposé par un citoyen, qui a interpelé le tribunal administratif. Et là, au bout de trois ans et demi il y enfin cette décision qui tombe" raconte l'élue d'opposition.

Jusqu'à 41.000 euros bruts à rembourser pour 9 adjoints

Laura Bérot tient à rappeler qu'elle n'est absolument pas contre que des indemnités soient versées à des élus. "Nous sommes un Etat de droit, il faut simplement respecter le droit !".

Cette décision de justice retrace l'atmosphère qu'il y a à Soisy : on fait voter des décisions illégales, on fait des choses dans la complète illégalité - Laura Bérot élue de l'opposition

Les sommes pourraient aller de 4.000 euros bruts à 41.000 euros bruts pour les neuf adjoints notamment le premier adjoint Christian Thevenot, le tout à rembourser dans un délais d'un mois à compter du 18 décembre. Le maire, M. Strehaiano doit rembourser la somme de 35 392€ bruts. Ces chiffres ont été calculés par les membres de l'association de défense des contribuables de la commune, mais n'apparaissent pas précisément dans la décision du tribunal.

"C'est dommage que des élus en subissent les conséquences mais il faut que les maires fassent attention aux lois" lance un autre élu de l'opposition, Franck Morot-Sir.

Un maire pourtant rodé

Une question se pose tout de même pour les élus d'opposition : comment ce maire élu depuis 1995, également président de la communauté d’agglomération pour laquelle les mêmes règles en terme de justification d'indemnités s'appliquent, a-t-il pu omettre, cette fois-ci, de fournir le fameux tableau qui permet de rendre légal les versements ?

Pour l'élue Laura Bérot, tout cela illustre un problème de longue date dans la commune : "Finalement cette décision de justice retrace l'atmosphère qu'il y a à Soisy : on fait voter des décisions illégales, on fait des choses dans la complète illégalité".

Révéler cette irrégularité là, c'est aussi dire stop à d'éventuels autres manquements estime Franck Morot-Sir "maintenant _on ne laisse rien passer_, avant on disait on bah non quand même il ne va pas s'abaisser à faire ça... et puis quand on a commencé à découvrir des trucs..." et l'élu d'ajouter avec ironie "c'est vrai que ce n'est pas sa préoccupation principale que de respecter les règles !".

Une association pour dénoncer les agissements du maire

En 2015, une vingtaine d'habitants de Soisy on fondé l'Association de défense des Contribuables. Ils ont, en parallèle de cette affaire, déposé plainte pour détournement de fonds publics car ils soupçonnent certains élus d'avoir touchés des indemnités en toute illégalité.

"On l'a senti un peu paumé" raconte un élu au sujet de l'attitude du maire lors du dernier conseil municipal de jeudi 20 décembre, soit deux jours après la décision de justice. Lors du conseil, le maire aurait annoncé qu'il n'envisageait, avec les élus, de ne rembourser qu'une partie de la somme.

Contactés, le maire de Soisy-sous-Montmorency, ainsi que les élus condamnés n'ont pas répondu à nos sollicitations.