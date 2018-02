Un incendie a partiellement détruit une maison de Béziers ce lundi matin, dans le quartier de l'hypermarché Auchan. Un couple d'octogénaire et leur fils âgé d'une soixantaine d'années ont été évacués.

Béziers, France

Un violence incendie a partiellement détruit un pavillon de la rue Michel Collucci de Béziers tôt ce lundi matin. Trois personnes vivaient dans la maison : un couple d'octogénaire et leur fils d'une soixantaine d'années.

Ils ont été tous les trois légèrement intoxiqués par les fumées et hospitalisés. Leur pronostic vital n'est pas engagé. On ignorait, en début de matinée lundi, les causes de ce sinistre.