Un majeur et trois mineurs interpellés dans le Finistère pour une série de vols

Trois mineurs de plus de 16 ans et un majeur ont été arrêtés en début de semaine dans le Finistère, soupçonnés d'avoir commis une trentaine de vols.

Ils auraient commis une trentaine de vols dans trois communes du Finistère : Plouzané, Guilers et Gouesnou. Trois mineurs de plus de 16 ans et un majeur ont été arrêtés en début de semaine pour des vols à la roulotte, des vols de voitures, des conduites sans permis, des délits de fuite. "La liste est longue", indique la gendarmerie du Finistère.

Ils ont été placés en garde à vue : les trois jeunes de moins de 16 ans ont reconnu les faits, ils sont convoqués devant le juge des enfants. Le majeur lui a été placé en détention provisoire. Il sera jugé en comparution immédiate.