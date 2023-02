Un malade se suicide avec une arme à feu à l'hôpital Nord de Marseille

Un vieil homme de 81 ans s'est donné la mort ce jeudi en début de soirée dans une chambre de l'hôpital Nord de Marseille, avec une arme à feu qu'il avait avec lui, selon les informations de la Provence confirmées par France Bleu Provence.

ⓘ Publicité

Le drame s'est déroulé vers 19 heures dans le service d'oncologie où était hospitalisé le retraité.

Dans un communiqué, l'AP-HM exprime "sa profonde émotion" et témoigne "sa solidarité à la famille et à l’ensemble de la communauté hospitalière qui est touchée par ce drame". La direction de l'hôpital précise que "les autorités de police et de justice sont naturellement saisies et procèdent aux investigations d’usage".

Un dispositif de soutien psychologique a été immédiatement déployé auprès de l’équipe soignante et "le contact est établi avec la famille".

En octobre 2021, un autre drame avait fortement marqué l'hôpital Nord. Un homme avait tué son épouse par arme à feu, avant de se suicider. La dame était en fin de vie, atteinte par la maladie de Charcot.