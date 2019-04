Un malfrat s'enfuit de l’hôpital de Valence en sautant de 6 mètres de haut

Valence, France

Alors que les gendarmes venaient le chercher à l'hôpital de Valence pour le placer en garde-à-vue, un homme de 48 ans s'est échappé en sautant par une fenêtre, à plus de six mètres de hauteur. Cet individu "dangereux" d'après les forces de l'ordre, est soupçonné d'être l'auteur de plusieurs cambriolages dans la Drôme. Quatre autres personnes sont mises en garde-à-vue depuis vendredi pour des faits qui se sont notamment produits dernièrement à Loriol-sur-Drôme et Saulce-sur-Rhône.

Le fugitif a été blessé lors d'une rixe avec la victime d'un cambriolage qui l'avait pris en flagrant délit. C'est la raison pour laquelle il a été hospitalisé et non placé en garde-à-vue.

Les recherches pour tenter de le retrouver non rien donné.