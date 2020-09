Un Manceau condamné pour cruauté envers son chien

Ce sont les voisins qui ont appelé la police à l'été 2019, quand le chien hurlait à la mort sur un balcon, en pleine canicule, pendant tout un après-midi. Son propriétaire a été condamné à 70 heures de travaux d'intérêt général et trois ans d'interdiction de détenir un animal de compagnie.

Lors de l'enquête cinq personnes ont témoigné que le propriétaire de ce staff-berger de 3 ans le frappait régulièrement à coups de pieds et de poings. Devant le tribunal, l'homme a reconnu les faits et expliqué que "c'était pour punir, pas pour le plaisir". Puis il a éclaté en sanglots et juré qu'il était très attaché au chien, et malheureux sans lui.

Le fouet pour se faire obéir ?

Selon les témoignages, le chien avait peur de son maître et se cachait sous les voitures. "Il mange des choses par terre et je déteste qu'il fasse ça, confirme le prévenu, alors je lui donne des tapes."

"Mais enfin, interroge le procureur, il y a d'autres façon d'apprendre à un chien à obéir ?" L'homme répond, sérieusement : "Oui, avec un fouet..."

L'homme devra aussi indemniser la SPA, qui a recueilli l'animal. La justice ayant prononcé sa confiscation, la SPA pourra le faire adopter.