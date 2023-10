Un Manceau de 80 ans condamné pour des "chatouilles" sur la poitrine de sa petite-fille

Il a réfuté le terme durant tout son procès, mais c'est bien pour agressions sexuelles qu'un Manceau de 80 ans a été condamné par le tribunal du Mans ce lundi 2 octobre. Des faits commis entre juillet 2021 et juillet 2022 sur sa petite fille, âgée de 14 ans au moment des faits.

Lorsque Lyla* a décidé d'appeler la police, le 17 juillet 2022, ça durait depuis un an. Un an qu'elle subissait les mains baladeuses de son grand-père lorsqu'elle séjournait chez ses grands parents le week-end ou pendant les vacances. La plupart du temps le matin ou le soir devant la télé, toujours en l'absence de sa grand-mère. Ce matin-là, papy avait passé les mains sous son débardeur pendant qu'elle prenait son petit-déjeuner. Elle avait ensuite décidé de quitter les lieux.

"Faut pas pousser ! La poitrine, c'est pas le sexe"

Obligé de s’assoir à la barre du tribunal, l'homme de 80 ans reconnaît les faits, mais ne voit pas le mal : « Oui, c'est vrai, mai c’était des chatouilles, comme d’habitude". Ils aimaient bien "se chamailler" confirme la grand-mère, pour qui Laly "est une menteuse".

« Vous admettez les faits, donc les agressions sexuelles ? », demande la présidente Céline Duveau. « Ah non ! Faut pas pousser quand même, la poitrine, c’est pas le sexe... », répond Gérard, par ailleurs incapable de donner l'âge de sa petite-fille. La procureure souligne "la baisse des performances cognitives" du vieil homme, mais aussi son absence d'empathie et de remise en question par rapport aux déclarations de la victime.

« Si c’est un jeu, l’auteur oublie qu’il n’y a que lui qui s’amuse », s'indigne Me Alain Ifrah, l’avocat de Laly, avant d'interroger le prévenu : « Mais pourquoi la poitrine ? Pourquoi pas le nez ou les oreilles ? » Pas de réponse. Pour l’avocate de la défense, Me Delphine Bedouet, son client "rustre, à l'éducation de garçon de ferme", n’a tout simplement pas réalisé que sa petite fille était en train de devenir une femme : « Ce qui pouvait être naturel avec sa petite-fille à six ou sept ans ne l’est plus à un certain âge, il aurait dû le savoir. » En plus de sa condamnation, le tribunal a demandé son inscription au Fijais (fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles).

*Le prénom a été modifié