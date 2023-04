Un mandat d'arrêt lancé à l'encontre d'un trafiquant de drogue arrêté à Bidart mais absent de son procès

Il a brillé par son absence, mais a été lourdement condamné. Un mandat d'arrêt a été lancé ce lundi 3 avril, par le tribunal judiciaire de Bayonne, à l'encontre d'un trafiquant de drogue hollandais jugé pour avoir transporté entre l'Espagne et la France près de 90 kilos de drogue, mais absent de son propre procès. Il avait été arrêté le premier mars dernier par les douaniers d'Hendaye, sur l'aire de repos de Bidart sur l'autoroute A 63, dans le sens sud/nord. Mais entre son arrestation et la décision du tribunal correctionnel, l'individu a pris la poudre d'escampette.

ⓘ Publicité

Lourd casier judiciaire

Pourtant, le quadragénaire, au casier judiciaire lourd de 19 condamnations, avait été intercepté et neutralisé par les douaniers, alors qu'il était à bord de son véhicule chargé de stupéfiants. 71 parquets contenant 89 kilos d'herbe de cannabis avaient été saisis dans des caches aménagées du camping-car appartenant à l'oncle du trafiquant. Oncle pour lequel notre homme jouait sans doute les passeurs. Présenté le 6 mars 2023 devant les juges du tribunal, l'homme avait été remis en détention en attendant les résultats des expertises pratiquées sur la drogue afin de connaître le taux de THC du produit, et donc son caractère illicite.

Vice de procédure

Sauf qu'entre temps, la justice, elle-même, va se compliquer la tâche. Le 30 mars dernier, la cour d'appel de Pau a décidé de remettre en liberté le prévenu en raison d'un vice de procédure soulevé par son avocat, Me Nicolas Pulido. Une remise en liberté, mais pas une annulation des charges et des poursuites. Les débats à l'audience ont donc été rapides puisque le prévenu "n'a pas jugé bon de se présenter devant cette juridiction" a souligné la présidente Florence Bouvier. Les magistrats du siège ont suivi les réquisitions du procureur de la république Jérôme Bourrier. Le trafiquant, qui se partage entre les Pays-Bas et l'Espagne, a été condamné à quatre ans de prison ferme, une amende douanière de 157 000 euros correspondant à la valeur marchande des stupéfiants et à une interdiction du territoire français de 10 ans.