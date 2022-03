Un manifestant anti-pass de Belfort relaxé par le Tribunal judiciaire

Le verdict a été rendu sous les cris de joie de la salle d'audience remplie. Olivier, 42 ans, est relaxé de toutes ses accusations ce mercredi 16 mars 2022. Il était soupçonné d'être l'organisateur d'une manifestation non déclarée contre le pass sanitaire en décembre 2021 à Belfort, en ayant lancé des slogans à un micro, grâce à une sonorisation. L'organisation d'une mobilisation sans la déclaration en préfecture étant passible de six mois d'emprisonnement.

L'homme, au casier judiciaire vierge, père de famille et bien inséré socialement, s'est expliqué, justifiant que de tels faits n'expliquaient en rien "l'organisation" de l'évènement, même s'il fait partie des "administrateurs" du groupe Facebook ayant appelé à la mobilisation. Le matériel de sonorisation lui ayant été prêté par le syndicat dont il est adhérent.

On a voulu faire un exemple.

Le ministère public a plaidé pour une condamnation à trois mois de prison avec sursis, une interdiction de port d'armes et une interdiction de se présenter en manifestation pendant six mois.

Finalement, Olivier est relaxé est bénéfice du doute, étant impossible de certifier qu'il soit l'organisateur de l'événement.

Pour son avocate, Maître Amélie Baumont, "on a voulu faire un exemple". "On a choisi une manifestation au hasard, où il n'y a pas eu de débordements, et on a ciblé un manifestant au hasard. _C'est tout sauf de la justice, on ne peut pas faire des exemples à tout prix_", détaille-t-elle.

Emu aux larmes, Olivier parle d'un "soulagement" : "Quand quelqu'un à le micro, on veut le mettre en leader, ce n'est pas le cas. Ils cherchent des bouc-émissaires pour intimider ceux qui voudraient participer à ces manifestations." ll indique que depuis cette convocation, chaque manifestation sur le sujet a été déclarée.